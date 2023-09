Diputados hacen eco de los reparos de la Fiscalía al Ministerio de Seguridad

Diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja concordaron con el fiscal nacional, Andrés Valencia, quien reiteró sus reparos al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y que actualmente está siendo discutido en dicha instancia en el Congreso.

En Cooperativa, la máxima autoridad del Ministerio Público criticó que este ente no puede estar "subordinado" a un ministerio, por tratarse de un órgano autónomo: "Está nuestra mejor disposición a trabajar coordinadamente, pero no supeditadamente, no subordinadamente, con los demás grupos del Estado y particularmente con el Gobierno", explicó, quien además apuntó que "esas normas tienen que pulirse, tienen que mejorarse".

En esta línea, el diputado Andrés Longton (RN), presidente de dicha comisión, concordó con las críticas del fiscal nacional, "es un organismo autónomo, no tendría por qué depender de un poder político, de un órgano de administración del Estado; cumplen funciones distintas, no puede quedar sujeto, sobre todo del punto de vista investigativo, de la privacidad de algunos elementos en la investigación a un Ministerio de Seguridad, que es una autoridad política".

"Esas son parte de las críticas que tenemos respecto al Ministerio de la Seguridad y que vamos a plantear en indicaciones, y que en este caso, estamos también en conversaciones con el Gobierno para actuar de manera unida como oposición", afirmó el parlamentario de oposición.

Por su parte, el socialista Raúl Leiva señaló que "atendida la autonomía constitucional que tiene el ente persecutor en el texto mismo de este artículo, nos parece importante reforzar que no está supeditado ni subordinado al ministro de Seguridad de turno".