Tras haber depuesto el paro por el reajuste en el sector público, la Asociación Nacional de Fiscales volvió a hablar sobre la contingencia y la situación interna de la institución, que lleva tres meses sin un fiscal nacional titular. En Una Nueva Mañana, Francisco Bravo, presidente del gremio, enfatizó que "el liderazgo es central y, lamentablemente, en los últimos años el Ministerio Público ha tenido un problema con esto". Advirtió además que los persecutores llevan en promedio 1.750 causas cada uno, medio millar más de lo "óptimo", lo que "repercute en la calidad de las investigaciones". Igualmente, criticó que cada vez que se tipifican nuevos delitos a perseguir, las leyes "no vienen aparejadas de un aumento de dotación o un estudio del impacto de las necesidades (del órgano)". Con todo, Bravo puntualizó que "la batalla contra el crimen organizado no está pérdida", pese a que "había señales clarísimas desde 2015 de que venía, y la administración anterior (de Jorge Abbott) no fue capaz de darse cuenta". El dirigente remarcó que se deben considerar dos ámbitos: la prevención, que "no es tarea de los fiscales"; y la persecución, que es donde entra el Ministerio Público. Por ello, "la Fiscalía es incapaz sola; hay un desafío del Estado", concluyó.

