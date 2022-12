Marta Herrera tomó distancia con Abbott: "Tenemos personalidades y estilos totalmente distintos"

La abogada Marta Herrera, la nueva opción del Gobierno para ser fiscal nacional, se desmarcó de una presunta "continuidad" en las gestiones realizadas por el expersecutor nacional Jorge Abbott, asegurando que aunque trabajó con él, tienen "personalidades y estilos" diferentes.

Fue desde Chile Vamos que durante la semana adelantaron que votarán en contra de la actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, acusando que es una "continuidad de la mediocre y peor gestión que ha habido en el Ministerio Público", haciendo referencia a Abbott.

Ante estos cuestionamientos, en una entrevista revelada este domingo en El Mercurio, Herrera destacó que "con Jorge Abbott tenemos personalidades y estilos totalmente distintos. Mi rol es esencialmente persecutor; no así el del fiscal Abbott".

"Por lo tanto, eso en algunos momentos nos generaba algunos roces. En todo caso, él tiene un carácter bastante pasivo, así es que no hubo mayores discusiones, pero sí bastantes diferencias de opinión importantes", puntualizó.

En esta línea, la jurista explicó que su visión "respecto del liderazgo, respecto del posicionamiento de la Fiscalía al interior del sistema para cubrir las necesidades de seguridad que el país necesita en estos momentos, es sumamente distinta".

"Por eso tengo un plan de transformaciones profundas que quisiera no adelantar, porque respeto la institucionalidad y, por lo tanto, mi proyecto tengo que presentarlo a la comisión de Constitución del Senado", detalló la opción de fiscal nacional, que de todas maneras adelantó que "hay que fortalecer la persecución penal, particularmente en materia de macrozonas y de víctimas, y saldar una deuda muy importante en materia de víctimas".

"CREO EN UN SISTEMA DONDE CADA INSTITUCIÓN TIENE QUE CUMPLIR SU ROL"

Sobre las diferencias de "sello" que tiene con Abbott, Herrera dio como ejemplo que "él sentía una responsabilidad mayor respecto de las otras instituciones, lo que en definitiva le trajo en algún momento una consecuencia, como fue una solicitud de remoción".

"Señaló que ciertas causas, en particular aquellas que se referían a parlamentarios, tenían que tener un tratamiento diferente, porque de alguna manera eso afectaba los quórum constitucionales. Y yo creo que nuestro rol tiene que ver únicamente con el que les corresponde a las fiscalías", aseguró en entrevista con el medio antes citado.

"Respeto también las instituciones pero creo en un sistema donde cada institución tiene que cumplir su rol", dijo la abogada.

Finalmente, a la espera de la votación en el Senado, descartó tener algún contacto o amistad entre los congresistas: "no conozco a nadie. Conozco a la ministra de Justicia, por su trabajo previo en el PNUD. Y en general, como directora jurídica, he trabajado con todos los ministros de Justicia y subsecretarios, pero no tengo mayor conocimiento con ninguno".