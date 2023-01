Riesgo de rechazo a tercer nominado a fiscal nacional irritó a Boric: "¿A qué están jugando?"

Los posibles descuelgues de senadores de diversos sectores políticos en la eventual ratificación de Ángel Valencia como fiscal nacional, que será votada el próximo lunes, irritaron al Presidente Gabriel Boric.

Frente a quienes acusan que esta tercera nominación es un guiño a la derecha, el Mandatario sentenció que "no hago monedas de cambio en estas cosas", y que en definitiva, "lo importante es que la Fiscalía no puede seguir descabezada, y lo que me corresponde es, dentro de esa quina, presentar un nombre al Senado".

"Hemos presentado dos que han sido rechazados por el Senado, y ahora presentamos un tercero, que también tuvo una alta votación en la conformación de la quina. Aun así, hay algunos amenazando nuevamente con que van a rechazar. Yo les pregunto: ¿a qué están jugando?", cuestionó.

"Les invito a que actuemos de una vez por todas con responsabilidad -continuó- ninguno de los candidatos concita la unanimidad, y ese es el desafío de la política: poner por sobre los intereses personales el bien mayor de la República y de los ciudadanos, y yo espero que en una materia tan relevante como la persecución del delito en Chile, el Senado lo entienda de esa manera".

Cabe recordar que después de que la Cámara Alta rechazara la nominación de Marta Herrera, el Presidente advirtió que "cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado -y, permítanme decirlo, creo que lo que ha hecho el Senado es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional- se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir".

Si bien la mesa de esa Corporación no se ha pronunciado respecto a la más reciente crítica del Jefe de Gobierno, el senador DC Iván Flores ironizó que "nosotros no estamos en Kidzania, y ojalá en La Moneda no estén jugando a ser Gobierno".

Por otro lado, la oposición realizará una declaración conjunta el próximo lunes para criticar el tipo de relación que Boric está cultivando con los demás poderes del Estado, tras su encontrón con la Corte Suprema por los fundamentos detrás de los indultos que otorgó la semana pasada.