Valencia por inhabilitación del fiscal Armendáriz: "Lo resolveremos a la brevedad posible"

El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que "estamos dentro de plazo y lo vamos a resolver a la brevedad posible" la posibilidad de remover al fiscal Xavier Armendáriz de la investigación contra el general director de Carabineros, Ricargo Yáñez, por eventuales delitos contra los derechos humanos durante el estallido social.

Según la defensa de Yáñez, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la fiscal Ximena Chong, "carecen de la debida objetividad" respecto de su representado, atribuyéndoles "enemistad" o "resentimiento".

"Respecto del fiscal Armendáriz, y nuevamente, estamos dentro de plazo, lo vamos a resolver a la brevedad posible, pero compatibilizándose esa situación con las distintas actividades que tenemos que realizar en función del cargo", respondió la máxima autoridad del Ministerio Público esta jornada.

Anteriormente, también se dio cuenta que Armendáriz fue removido del orden de subrogancia luego de reemplazar a Valencia en sus ausencias por casi un año. Esto se interpreta como un quiebre de las confianzas entre ambas autoridades.

Al ser consultado por esto, Valencia explicó que "son situaciones completamente distintas, una tiene que ver específicamente con los intereses institucionales generales, con múltiples factores. Son cosas distintas, no corresponde mezclar. En primer lugar, no quisiera dar una respuesta que implique de alguna manera que sea interpretada como un pronunciamiento, una anticipación de lo que me corresponde resolver sobre la inhabilidad, por lo tanto, para evitar ese riesgo, hacer una afirmación expresa de estos dos fiscales determinados".

"Pero sí insistir en que los fiscales regionales y los fiscales adjuntos cuentan con mi apoyo en general y de toda la Fiscalía Nacional", remarcó.

Sobre la inhabilidad de Chong, por reglamento, a esto no le corresponde pronunciarse a Valencia sino que al fiscal regional correspondiente.

Con todo, una eventual inhabilitación de Armendáriz en la causa no puede anular una solicitud que ya fue ingresada y acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que es la formalización de la máxima autoridad de Carabineros, lo que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo.