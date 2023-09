Bachelet y los 50 años: "Creo que los partidos de derecha no han estado a la altura"

La expresidenta Michelle Bachelet planteó en Cooperativa que si bien el clima tenso de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado se debe a varios factores, "los partidos de derecha no han estado a la altura" de lo que se esperaba en este marco.

Consultada sobre el motivo para que endurecieran su posición frente al acuerdo propuesto por el Gobierno, la exmandataria dijo en El Diario de Cooperativa que "siempre está el riesgo de que uno se maree cuando le va bien en las elecciones, y eso es lamentable", pero también ponderó el que "haya sectores de extrema derecha que están sacando a gente de partidos de derecha más democrática hacia sí, y por tanto, obliga a otros a ponerse en una posición más dura".

"También creo que es probable que no se haya querido darle un reconocimiento al Presidente Boric al lograr este acuerdo (...) o que a lo mejor se desnuda lo que realmente han pensado siempre", acotó, aunque recordando que "a los 30 años y a los 40 años había más consenso en condenar lo que había pasado".

Por lo tanto, "creo que es un conjunto de factores; por un lado, la sociedad chilena, y creo que los partidos políticos de derecha no han estado a la altura de lo que hubiéramos querido todos: ponernos de acuerdo en ciertos conceptos básicos, como que los problemas de la democracia se corrigen con más democracia siempre".

"Como país necesitamos seguir reflexionando y aprender de las lecciones del pasado, porque uno se teme que cuando hay un grado de polarización importante -como ya lo he dicho, la política está un poquito tóxica-, el riesgo de mirar de manera cortoplacista y mezquina no nos hace bien", enfatizó.

En ese contexto, agregó que "me parece muy bien, sin duda" que el expresidente Sebastián Piñera suscribiera, al igual que los demás exmandatarios vivos, el compromiso impulsado por el Ejecutivo: "Con algunos matices tal vez, porque las experiencias personales pueden haber sido diferentes, pero diría que la gran mayoría de nosotros reafirma esos mismos conceptos", subrayó.

"LA ALTERNATIVA AL GOLPE ERA POLÍTICA"

De este modo, Bachelet dijo esperar que "quienes todavía justifican lo injustificable, buscan excusas para decir que el golpe de Estado fue necesario, que no hubo nunca violaciones de derechos humanos, que no hubo violencia sexual contra las mujeres presas, aprendan una lección (...) para atrás puede que no nos pongamos de acuerdo, algunos estaban en un lado y otros en otro, pero para adelante, para el futuro del país, democracia siempre, y eso depende de todos nosotros".

Frente a quienes se preguntan si existía otra opción ante el inminente golpe de Estado, la expresidenta afirmó que "la alternativa era política, era haber llegado a un acuerdo, que el presidente Allende buscó permanentemente", pues incluso "iba a llamar a un referéndum para que los chilenos decidieran lo que querían, y él iba a respetar lo que se decidiera".

Citando el recién estrenado libro del expresidente Patricio Aylwin sobre la DC en los años de la Unidad Popular, observó que "nunca había una sola mujer en ninguna de las negociaciones o conversaciones", y que en todo el texto sólo se hace mención a una parlamentaria: la diputada de la falange Vilma Saavedra.

"Me he preguntado: ¿habrá habido mucha testosterona que no hubo posibilidad de llegar a acuerdo? Es importante que hombres y mujeres puedan realmente interactuar y llegar a los acuerdos necesarios", apuntó.