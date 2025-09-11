Síguenos:
Conmemoración del Golpe de Estado: Manifestantes prendieron barricadas en Peñalolén

Diversos incidentes se registraron durante la noche de este jueves en el sector de Avenida Grecia, en la comuna de Peñalolén, en el marco de la 52° conmemoración del Golpe de Estado.

Manifestantes prendieron barricadas en el lugar, ante lo que el personal policial respondió con bombas lacrimógenas para dispersar a los sujetos.

