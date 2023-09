Disturbios por el "11" dejaron 108 detenidos y 14 carabineros lesionados

Los disturbios ocurridos con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado dejaron 108 detenidos a nivel nacional, entre el domingo 10 de septiembre y esta madrugada, que concentró la mayoría de los hechos de violencia.

La cifra representó un incremento del 283 por ciento respecto a la misma fecha del año pasado, según el balance de Carabineros, informado esta mañana.

De los arrestos totales, 92 ocurrieron durante la última noche, cuando los desórdenes cobraron vida con barricadas en algunos sectores como Villa Francia (Estación Central), avenida Grecia en Lo Hermida (Peñalolén), El Rodeo con Eyzaguirre (Puente Alto) y Francisco Meneses con Guillermo Mann (Ñuñoa); e incidentes en las cercanías de la 62ª Comisaría de San Bernardo y de la 52ª Comisaría de Maipú.

Durante estos días también hubo saqueos, que se saldaron con 21 detenidos.

Se registraron 364 eventos violentos desde el domingo, entre ellos, siete de daños en el transporte público, mientras que ocho cuarteles policiales fueron atacados.

Producto de los incidentes y enfrentamientos con encapuchados, 14 carabineros resultaron heridos, cinco esta madrugada; en tanto, hubo ocho civiles lesionados.

En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que el Gobierno se querellará contra quienes resulten responsables por el disparo que alcanzó a un camarógrafo de Mega cuando cubría los disturbios en la Villa Francia. Recibió un proyectil en un pómulo, pero está fuera de gravedad.

MUJER HERIDA POR PERDIGÓN: CARABINEROS NIEGA RESPONSABILIDAD

Sobre la mujer de 25 años herida por un perdigón en el ojo derecho, en La Victoria en Pedro Aguirre Cerda, se informó que éste le impactó en el párpado, provocándole una lesión de carácter leve y que no reviste compromiso del globo ocular. De momento, no hay antecedentes suficientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho; y según la Fiscalía, Carabineros no disparó esos proyectiles en el sector, contrario a lo que acusó la familia.

"Se ha consultado la eventualidad de uso de escopetas en el transcurso de la noche, y la respuesta del general (Enrique) Monrás (director nacional de Orden y Seguridad) es que no se hizo uso de elementos de esa naturaleza", reportó Monsalve.

"Carabineros hizo la denuncia en el Ministerio Público, que llevará la investigación a través de la PDI. Aparte de las versiones de la familia, no tenemos mayor información respecto al contexto en el que se produjo la lesión", puntualizó.