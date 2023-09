El exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) fustigó en El Primer Café el compromiso "Por la Democracia, siempre" propuesto por el Presidente Gabriel Boric en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que fue firmada por los exmandatarios Frei, Lagos, Bachelet y Piñera. "No es aceptable", enjuició el gremialista, "no sólo para los partidos de centroderecha, sino para un gran número de personas que, con solemnidad, sobriedad y discreción, manifestamos gratitud por lo que pasó el 11 de septiembre". Pavez aseguró que la declaración es "partisana y busca mitificar" a Salvador Allende, a quien tachó como "el peor Presidente de la historia de Chile, responsable en gran parte del quiebre institucional". La derecha impulsó una declaración propia y se distanció del compromiso del Gobierno, pese a que Piñera, dos veces Mandatario representando al bloque, sí lo suscribió. "El rol de un Presidente de Chile es diferente al de los partidos. Piñera siempre ha mantenido una visión crítica respecto del gobierno militar, él votó por el No", recordó Pavez, que insistió en defender la postura de Chile Vamos: "No es razonable de exigir que los partidos que representan a quienes sufrieron muchísimo entre 1970-73, sin mínimos elementos de contexto, (firmen el documento de La Moneda)".

LEER ARTICULO COMPLETO