La diputada de Convergencia Social Emilia Schneider planteó en El Primer Café que, aunque la izquierda haga autocríticas, no se puede "diluir la responsabilidad de la derecha, el gran empresariado y Estados Unidos" en el golpe de 1973, pues dichos sectores "fueron quienes llevaron adelante" el quiebre democrático y tuvieron un "ánimo sedicioso desde antes que el Presidente Allende asumiera". En tal sentido, afirmó que en la actualidad "el problema es que la derecha no ha pedido perdón", a diferencia del "valiente discurso" de la DC, que esta semana hizo un mea culpa respecto de su "complacencia inicial con el golpe". Schneider recriminó que "la derecha, que tiene una responsabilidad directa, no ha pedido perdón y sigue justificando el golpe, y eso mantiene al país dividido". Para que pueda existir un perdón político y social por los crímenes de la dictadura "no solo hay que perdonar, (sino que) alguien tiene que pedir perdón", enfatizó.

