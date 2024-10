Bachelet, a cinco años del 18-O: "Hay muchos temas que no están resueltos"

La expresidenta (2006-2010 y 2014-2018) y ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, afirmó este viernes que muchos de los temas levantados tras las masivas protestas que sacudieron al país en 2019 "no están resueltos porque son difíciles".

"La gente no estaba contenta con la democracia, en el sentido que no le garantizaba el bienestar que tenía que producir. Lo otro, no estaban contentos con el modelo económico", analizó como panelista del seminario 'Reflexiones del panorama político de las elecciones municipales', organizado por la Universidad del Desarrollo (UDD), en Santiago.

"Había descontento social, económico y yo me pregunté muchas veces, (pues) muchas de estas cosas venían de antes, por qué no se produjo antes esto. Mi impresión es que tampoco hubo un manejo adecuado de la situación. Se tomaron algunas decisiones que creo que no fueron las más adecuadas (...) Esto yo lo conversé con el Presidente (Sebastián Piñera), por teléfono, yo le di algunas recomendaciones (...) porque yo pensaba que aunque uno podía tener miradas distintas, lo importante es el país", detalló la otrora Mandataria a pocos días de cumplirse cinco años desde el estallido social.

"Yo siento que hay muchos de estos temas que no están resueltos hoy en día, todavía, pero porque son difíciles, no son temas que se resuelvan de un día para otro. Temas como la desigualdad", apuntó.

Bachelet comentó cómo enfrentó esos álgidos días en Chile desde su entonces posición como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, subrayando que no era el único país que vivía una situación similar.

"Leía todos los días noticias sobre violaciones de derechos humanos (...) Identifiqué dos temáticas fundamentales: la insatisfacción con la democracia, que no garantizaba el bienestar esperado, y el descontento con los modelos económicos existentes (...) que probablemente venía de antes", agregó.

El 18 de octubre de 2019 estalló en Chile la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura (1973-1990), que comenzó como un reclamo contra el alza en el precio del boleto del Metro y derivó en un clamor transversal por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.

Las protestas dieron lugar a dos fallidos procesos constituyentes, que marcaron la primera etapa del primer Gobierno de la historia de la nueva izquierda chilena, liderado por Gabriel Boric. Cinco años después, sin embargo, se han logrado pocos avances sociales y el apoyo ciudadano al estallido cae, según las últimas encuestas nacionales.