Tohá defendió indulto a Luis Castillo: "Son personas que tienen un reproche de la justicia"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió este jueves la decisión del Presidente Gabriel Boric de indultar a Luis Castillo Opazo, uno de los detenidos durante el estallido social, quien previo a esa fecha ya presentaba varias causas judiciales.

Según un reportaje realizado por Canal 13, Castillo Opazo cuenta con cinco condenas y 26 causas en su contra. Se destacan delitos de hurto, lesiones, robo con violencia y robo con sorpresa, todos realizados entre 2005 y 2017.

A estos se suma su detención durante las manifestaciones de 2019, cuando fue sorprendido en Copiapó participando de desmanes y saqueos.

Este sujeto también tomó protagonismo en los últimos días luego que, al salir de la cárcel en Copiapó tras ser indultado, realizó un video en el que advierte que "los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa".

Ante esta situación, Tohá explicó en un punto de prensa que "cada vez que se indulta a alguien, se está indultando a alguien condenado. Los indultos no son ni políticas de seguridad ni reemplazan los procesos judiciales".

"Las únicas personas que reciben indultos son personas que tienen una condena, son personas que tienen un reproche de la justicia y son personas que no por ser indultadas dejan de tener ese reproche", puntualizó la secretaria de Estado.

Finalmente, señaló que "esas condenas siguen siendo válidas, los procesos no quedan en cuestión, pero hay una retribución excepcional que se le entrega a los presidentes para que ellos, en una evaluación, puedan considerar cuando corresponde o es adecuado que esa persona no siga en prisión, pero sigue condenada y sigue responsable de un delito".

Desde la oposición, el diputado RN Diego Schalper reiteró las críticas a los indultos otorgados por el Mandatario, asegurando que tratarán de "ayudarlo" ejerciendo "todas las acciones legales que tengamos para perseguir la nulidad y la impugnación de estos decretos".

"Nos parece que le hacen mal a su gobierno y, por lo tanto, ojalá Apruebo Dignidad se dé cuenta que está arrastrando al presidente Boric a seguir profundizando la mala evaluación en la que hoy se encuentra", advirtió el secretario general de ese partido.

Los indultos ya entregados y la opción de avanzar en otros -pese a que el Gobierno lo descarta- ha generado discrepancias entre las coaliciones de Gobierno. Mientras que en el Socialismo Democrático descartan la opción de avanzar en más indultos, en Apruebo Dignidad advierten que se debe estudiar en caso de recibir más solicitudes por parte de familias de presos.

BORIC PIDE DAR VUELTA LA PÁGINA

Consultado sobre sus argumentos para dar el perdón a Castillo, el Presidente Gabriel Boric se limitó a reiterar su declaración del martes, planteando que "no me refiero ni debo referirme a los fallos" por ser de exclusiva competencia del Poder Judicial.

"El indulto es una atribución a la cual hemos recurrido en virtud de las facultades que me confieren la Constitución y las leyes, y yo tengo la esperanza de que sirva para reparar heridas que están abiertas en el país", agregó.

A la vez, dado el esfuerzo del Gobierno por avanzar en materia de seguridad ciudadana, subrayó su intención de que "estos indultos en particular, que han sido fruto de una profunda reflexión, en donde -insisto- no cuestiono el rol y la independencia de los poderes, no signifiquen que no podamos trabajar como país para afrontar este tremendo desafío que es la delincuencia".

"Espero que podamos dar el tema por zanjado y pasemos adelante la página, y nos dediquemos a trabajar por las necesidades urgentes que tiene nuestro país, que son muchas", remató el Mandatario.

HISTORIAL DE DETENCIONES DE OTROS INDULTADOS

Este jueves el medio Emol, sumando a lo ya informado sobre Luis Castillo Opazo, reveló el historial de detenciones de otros cinco indultados por el Presidente Boric: De todos los beneficiados, seis de ellos tienen capturas previas al estallido social.

Sebastián Montenegro Coo , de 24 años, tiene 10 detenciones previas al estallido. Entre ellas están consumo y porte de droga en lugares públicos, además de robo con violencia, frustrado y de vehículo.

, de 24 años, tiene 10 detenciones previas al estallido. Entre ellas están consumo y porte de droga en lugares públicos, además de robo con violencia, frustrado y de vehículo. Marcelo Cayupán Quepi , de 30 años, ha sido capturado por diversos hurtos en supermercados y portar marihuana.

, de 30 años, ha sido capturado por diversos hurtos en supermercados y portar marihuana. Juan Olguín Rivera , de 31 años, presenta penas previas por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

, de 31 años, presenta penas previas por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Bastián Campos Gaete , de 22 años, fue detenido en 2018 por receptación y también por microtráfico de drogas.

, de 22 años, fue detenido en 2018 por receptación y también por microtráfico de drogas. Jordano Santander Riquelme, 22 años, tiene una detención por ebriedad.

El resto de detenidos sufrieron su primera detención durante el estallido social.