Van Rysselberghe: El camino se perdió cuando empezó la letra chica del Acuerdo del 15N

"La paz social ha llegado un poco no de la mano de este documento (el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución), sino porque la gente se aburrió de la violencia", afirmó este martes Jacqueline van Rysselberghe (Unión Demócrata Independiente) en diálogo con El Diario de Cooperativa, con motivo del quinto aniversario del estallido social, la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet y que sumió a Chile en dos procesos constituyentes fallidos.

La psiquiatra era senadora y presidía el partido gremialista cuando comenzaron las manifestaciones, el 18 de octubre de 2019, durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

En ese rol, la entonces timonel UDI fue protagonista de las conversaciones que derivaron en el histórico Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, suscrito la madrugada del 15 de noviembre de ese año por la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, con la finalidad de restablecer la paz social, el orden público, el respeto por los derechos humanos y la institucionalidad democrática en medio del estallido social que había comenzado 28 días antes.

La Moneda había dado un plazo de 24 horas para alcanzar el pacto y no volver a declarar el estado de excepción constitucional, en un contexto de alta tensión política y fuerte debilidad institucional.

Muy a pesar de las intenciones iniciales del Gobierno del Presidente Piñera -pues Andrés Chadwick (UDI), el primero de sus cuatro ministros del Interior, declaró categórico que no se iba a cambiar la Constitución-, finalmente se abrió un proceso que terminó con el fracaso consecutivo en 15 meses de dos textos de nueva Carta Magna, un hecho inédito a nivel mundial.

La jornada de negociaciones en la sede del Congreso, en Santiago, comenzó a las 11:00 de la mañana del jueves 14 de noviembre. El acuerdo se oficializó más de 15 horas después, a las 02:24.

Van Rysselberghe recordó que "estábamos en un escenario donde Chile se estaba literalmente quemando por los cuatro costados. Yo creo que el mundo político en general tenía la responsabilidad de demostrar que el camino para sacar la diferencia no era la violencia, no era el vandalismo, sino que era el diálogo y, por lo tanto, todos -o casi todos, no todos-estuvimos dispuestos a sentarnos a la mesa para buscar posiciones de encuentro".

"El problema", añadió la entonces timonel de la UDI, "fue que después de que las encontramos -y por eso es que yo estaba con una cara de desazón-, cuando hubo que hacer el punto de prensa, yo esperaba sinceramente -porque habíamos cedido todos mucho- que hubieran discursos de unidad, de grandeza política, discursos en los que se hablara de que tenemos grandes diferencias, pero tenemos que buscar aquellos puntos de encuentro para sacar adelante a Chile, una cosa así como republicana, y cuando empiezo a escuchar lo que veía eran discursos absolutamente polarizados, que seguían marcando las diferencias en lugar de aquello que nos unían y que era lo que nos había convocado. Por lo tanto, cuando escuché eso, dije: 'esto no va a servir para nada'.