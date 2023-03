"¡Mi país, mi país!": El loco chileno gana el premio mundial al "Molusco del Año"

El "loco" chileno (Concholepas concholepas) se llevó este jueves el título como "Molusco del Año 2023".

Su potencial gastronómico hizo que se llevara el 42% de los votos de la encuesta internacional, realizada por un centro de biodiversidad genómica alemán conocido como LOEWE.

Tras ser elegido como finalista entre más de 85.000 especies distintas de molustos, se seleccionaron cinco finalistas que tuvieron que demostrar sus encantos al público.

La babosa leopardo (Limax maximus), un caracol de mar sin caparazón (Micromelo Undatus), una longeva ostra gigante (Neopucnodonte zibrowii) y una babosa de mar con cuernos (Hermissenda crassicornis) fueron sus contrincantes.

El premio de la competencia permite que científicos de LOEWE descifren el genoma del loco para poder protegerlo

