Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bridema) de la PDI de Arica, detuvieron a una mujer chilena, imputada por el delito flagrante de maltrato animal, pues mantenía en su domicilio a siete perros "en deplorables condiciones de salud e higiene".

Los pequeños canes fueron derivados provisionalmente a ONG Planeta Amor, para su cuidado y atención médica inmediata.

La policía civil detalló que, por instrucción del Ministerio Público, la apresada fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Arica, para su respectivo control de detención y formalización.

