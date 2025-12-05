Mujer fue detenida en Arica por maltrato de siete pequeños perros
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bridema) de la PDI de Arica, detuvieron a una mujer chilena, imputada por el delito flagrante de maltrato animal, pues mantenía en su domicilio a siete perros "en deplorables condiciones de salud e higiene".
Los pequeños canes fueron derivados provisionalmente a ONG Planeta Amor, para su cuidado y atención médica inmediata.
La policía civil detalló que, por instrucción del Ministerio Público, la apresada fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Arica, para su respectivo control de detención y formalización.
