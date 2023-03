El municipio de San Pedro de la Paz decidió este miércoles cerrar el acceso al borde costero en toda la comuna, a consecuencia de la gran cantidad de aves muertas encontradas en un radio de ocho kilómetros.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) llegó hasta el sector conocido como Edificio Olas, cerca de Boca Sur, en la Región del Biobío, desde donde se llevó ejemplares de los animales muertos para realizar el análisis respectivo, debido a las sospechas de la gripe aviar que afecta al país.

El alcalde Javier Guíñez declaró que "nosotros quedamos con la responsabilidad de pedirles a nuestros vecinos que no se acerquen a la playa y sobre todo no se acerquen a estas aves, porque no sabemos por qué mueren".

Las principales entradas a la playa han sido cerradas y la medida se extenderá hasta que el SAG entregue su informe y se descarte que la causa de muerte sea la gripe aviar.