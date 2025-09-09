El alcalde de Tierra Amarilla (Región de Atacama), Cristóbal Zúñiga, valoró en Cooperativa la orden del Primer Tribunal Ambiental de cerrar la Mina Alcaparrosa -que en 2022 generó un socavón de 64 metros cerca de la ciudad-, y la calificó como "una victoria que se da por la lucha medioambiental".

La justicia determinó que el proyecto, cuya propietaria es la Compañía Contractual Minera Ojos del Salado (Minosal), provocó un daño ambiental significativo y de carácter permanente en el acuífero del río Copiapó, causando el vaciamiento de volúmenes sustanciales de agua subterránea, modificaciones en la morfología y dirección de flujo y un cambio relevante en la calidad fisicoquímica de las aguas.

Por ello, el Primer Tribunal ordenó a Minosal compensar el daño hecho con medidas de seguridad hídrica y preservación ecosistémica, como rellenar el socavón, realizar un diagnóstico técnico del acuífero, construir lagunas de infiltración y fortalecer la infraestructura sanitaria rural.

"Creo que ellos (la empresa minera) han entendido el mensaje. Los gerentes despidieron a todos y contrataron a gente nueva, pero eso no quita de que haya que haber una reparación", expresó el alcalde Zúñiga.

