Sylvia Earle: El próximo paso es implementar seguridad a largo plazo para el Archipiélago de Humboldt

La bióloga marina Sylvia Earle, quien participó este miércoles en el Congreso Futuro, celebró la decisón del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero portuario Dominga y llamó a las autoridades a proteger el Archipiélago de Humboldt.

En conversación con Cooperativa, la reconocida oceonógrafa estadounidense afirmó que la decisión del Comité de Ministros "es un paso gigante en la dirección correcta. El próximo paso debería ser implementar seguridad a largo plazo en este Archipiélago de Humboldt, protegerlo como se hace con otras zonas en tierra como los parques nacionales que son sagrados ¿Por qué no en el oceáno?".

"No sólo es peligroso para los animales, también es peligroso para las personas, ya sea que lo veas a través de una perspectiva científica, ecológica o económica. Lo que se hizo fue lo correcto", añadió Earle.

En la previa, la científica envió una carta al Presidente Gabriel Boric para pedirle que impidiera el emplazamiento del proyecto Dominga en La Higuera. En la misiva, la reputada oceonógrafa manifestó que "he tenido el privilegio de bucear en el Archipiélago Humboldt, ver un sinnúmero de animales, en nombre de ellos es que estamos aquí, para defender ese lugar y cambiar la historia".

El rechazo a Dominga fue tema obligatorio en la jornada de este miércoles en el Congreso Futuro. Irene del Real, quien también participó este miércoles en el evento científico, conversó con el programa de Cooperativa Un día en el Mundo, manifestó que se debe cambiar el paradigma en la minería.

La investigadora y académica del Instituto de Ciencias de la Tierra en la Universidad Austral sostuvo que "todo lo que muestran los datos, soy una fiel creyente de los datos, y para mí si hubo una evaluación medioambiental que no era favorable, eso se tiene que respetar. Uno entiende también la comunidad que se ve afectada por el hecho de que no va a haber este desarrollo minero, porque en el fondo también para ellos es una oportunidad laboral, entonces también hay que ser empáticos".

Del Real remarcó que "con estos temas no se puede transar ni un milímetro. Hay que dar una señal fuerte y clara de que no podemos vivir sin minería, pero que también tenemos que cambiar el paradigma y hay que buscar alternativas, aunque quizás no sean las más baratas, pero sí que sean las más amigables con el medioambiente".