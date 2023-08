Bachelet critica "sentimiento antidemocrático" de Republicanos y afirma: "La política está muy tóxica"

La expresidenta Michelle Bachelet consideró que la política chilena está "muy tóxica" y enfatizó en la importancia de alcanzar acuerdos para resguardar la democracia en momentos en que el Partido Republicano justifica el golpe militar ocurrido hace ya casi medio siglo.

"La política está muy tóxica en cuanto a lenguaje y mirada de Estado. Siento que eso nos hace mal", sostuvo en "Mesa Central" de Canal 13 donde agregó que "tal vez no nos podamos poner de acuerdo, pero la democracia es de todos nosotros y tenemos que cuidarla".

La exmandataria expuso que "hay sectores políticos que justifican el golpe. A los 30 años había partidos que habían condenado el golpe, y hoy ya no lo condenan. Ha aumentado un grupo de chilenos que no valora la democracia", dijo, y apuntó directamente al Partido Republicano.

"Hay ahí algunas personas con sentimientos antidemocráticos, y otros no, es lo que se puede extrapolar de sus declaraciones. Pienso que si quieren aspirar a gobernar deben proteger la democracia y participar en esta mirada donde uno reafirma que el valor principal es la democracia, y no se puede resolver violentamente", sostuvo.

La exalta comisionada de la ONU para los DDHH planteó que "hay que remirar las formas de la política y de qué manera la gente puede volver a creer, porque la política es la única que puede solucionar los problemas. Hay que leer mejor lo que le pasa a la sociedad chilena. Hay que conectar mejor con la gente y buscar cómo se trabaja con ellos".

"Aprendamos -añadió- de las lecciones del país, cuidemos la democracia, cuidemos el lenguaje, seamos respetuosos y cuidemos la dignidad de las personas".

PONERLE "MÁS PINO"

Michelle Bachelet descartó además estar disponible para una tercera candidatura presidencial, asegurando que en su sector hay buenos nombres aunque -advirtió" deben ponerle "más pino".

"Yo nunca dije que estaba disponible. Dije que no quiero estar en ese dilema. Yo no estoy en campaña presidencial, por algo me vine a Chile, quiero bajar el ritmo. Yo espero que no se llegue a ese dilema y que la democracia pueda tener liderazgos competentes".

A su juicio, en el sector hay potenciales liderazgos presidenciables, aunque "hay que ponerle más 'pino'. Conozco gobernadores y ministros que serían estupendos presidentes, espero que para la elección tengamos esos liderazgos más consolidados".

"EL GOLPE FUE UN FALLO DE LA POLÍTICA"

Bachelet enfatizó que no se puede justificar el golpe de Estado diciendo que fue para proteger la democracia, como así lo ha dicho el Partido Republicano.

La expresidenta remarcó que "cuando uno bombardea el palacio presidencial no está cuidando la democracia, hay otras formas. Hacerlo bajo la excusa de salvar la democracia es un contrasentido".

Sobre el expresidente Salvador Allende, Bachelet destacó que "él tenía una gran preocupación de qué iba a hacer con su partido, el socialista. La impresión que tuve es que él realmente quería hacer transformaciones sociales de una manera más pacífica, y que lamentablemente la coalición no estuvo a la altura, lo que magnificaba los desacuerdos (...) Pienso que (el Golpe) fue un fallo de la política".