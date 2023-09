El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, reprochó en Cooperativa la querella interpuesta en su contra por el alcalde Daniel Jadue, que lo acusa por las filtraciones que se han registrado del sumario que realiza el órgano fiscalizador sobre las Farmacias Populares. Se trata de "una auditoría que desde hace meses es pública", donde ya le fueron formulados cargos a Jadue por presuntas faltas a la probidad y en la que "hablamos de bastantes decenas de millones de pesos que nadie sabe dónde están", explicó. Por ello, "no me parece bien que se destinen recursos y esfuerzos en atacar al mensajero, en vez de hacer de dedicarse a una buena gestión", cuestionó. En el caso convenios, Bermúdez anticipó que las auditorías que informará en las próximas semanas van a reportar "cifras un poco peores" que las conocidas hasta ahora. Además, planteó sus reparos sobre el Consejo Técnico Asesor de Contraloría que propone la derecha en la nueva Constitución: "No me gusta".

LEER ARTICULO COMPLETO