El nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, ofreció disculpas a los chilenos este jueves por el escándalo de corrupción protagonizado por su antecesor, el renunciado Sergio Muñoz, quien el miércoles fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de filtrar información privilegiada al abogado Luis Hermosilla.

"Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives y a las autoridades que me acompañan por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución", dijo el jefe policial, nombrado ayer en el cargo por el Presidente Gabriel Boric, en una rueda de prensa en La Moneda.

Cerna se reunió en la sede de Gobierno con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara.

El nuevo director de la PDI afirmó que las acciones de Muñoz "son conductas individuales pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos".

Y subrayó que "aquí estamos para trabajar, para seguir demostrando que podemos y debemos seguir luchando por un Chile más seguro".

A su turno, la ministra Tohá dijo que la probidad dentro de la PDI fue uno de los temas centrales del encuentro con Cerna.