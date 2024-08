Pareja arrendó un Airbnb y descubrió que había sido centro de torturas

La tiktoker Fernanda Valenzuela (@fevalenzuela__) relató en la red social la experiencia que vivió tras arrendar un Aairbnb en el Cajón del Maipo y luego descubrir que se trataba de un excentro de torturas de la dictadura.

La joven contó que junto a su pololo decidieron arrendar una mini cabaña en el Cajón del Maipo para celebrar su segundo aniversario. En el lugar, señaló, que fueron atendidos por una señora "muy loca, como que se puso a marchar y a cantar".

"Con mi pololo veníamos muy relajados, nos tomamos todo para la risa. Nos partió hablando de política, de presidentes y nosotros íbamos en otra", aclaró.

Sin embargo, la tiktoker reparó en que "al final se tiró una frase como 'pero no se preocupen porque está todo limpio espiritualmente'. Yo no le presté nada de importancia, estaba hablando puras cabezas de pescado y no pesqué".

Asimismo, su relato tomó otro giro y afirmó que "habían muchas partes de la casa que eran raras, había muchos sótanos", además, la mujer les dijo que "éramos las únicas personas que estaban ahí y en la noche había una luz prendida".

"Estaba la parte de la chimenea y había otra donde no se podía entrar, y (ahí) había una luz prendida donde no debería haber nadie, obviamente era raro", complementó.

Por otro lado, también aseguró que junto a su pareja vieron un reflejo en la puerta. "A los dos nos llamó la atención de que habían muchas cosas raras", dijo.

Pareja descubrió que se trataba de una casa de torturas

Ante la seguidilla de situaciones, el pololo buscó la casa en internet y "le salió miles de reportajes como 'casa de tortura' en el Cajón del Maipo. Apretó la cuestión y salió la foto de la casa donde estábamos".

Pese a que el joven no le comentó a su pareja durante la noche, al otro día se lo dijo y aseguró que "me hizo todo el sentido del mundo porque habían cosas demasiado raras".

"Yo les quería recomendar la cabaña porque era preciosa, pero les juro que la vibra se sentía. Leí el reportaje y me calzaba todo, sigo impactada, con miedo", aseguró la tiktoker.

Pese a que Valenzuela no reveló el nombre del lugar, los usuarios especularon que se trataría de la "Casa de Piedra", cuya historia es retratada en un reportaje de Ciper.