Alcalde Vodanovic fue hospitalizado tras fuerte infección en las amígdalas

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, informó este lunes que debió ser hospitalizado debido a complicaciones derivadas de una amigdalitis que se agravó en los últimos días.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal publicó una fotografía desde el centro asistencial, donde se le ve con una vía venosa en el brazo izquierdo. "Se nos complicó un poco la cosa y habrá que quedarse hospitalizado unos días. Nada grave. Ya estoy mucho mejor y en buenas manos", escribió.

En una actualización posterior, Vodanovic detalló que sufrió una infección e inflamación "media grave" en las amígdalas, lo que le provocó fiebre alta, dolor intenso y dificultades para hablar o tragar.

"Por suerte la atajamos a tiempo y evitamos alguna intervención más compleja, pero me tuve que quedar hospitalizado con antibióticos y analgésicos a la vena y en evaluación", afirmó.

El alcalde señaló que ya registra mejoras, aunque deberá permanecer en observación. "Ando medio quemado parece, pero dándole para delante y haciéndole caso a los doctores", comentó.

El jefe comunal ya venía recuperándose de una lesión sufrida a mediados de noviembre, cuando una rotura completa del tendón del recto femoral, a la altura de la cadera, lo dejó con movilidad reducida tras un partido de fútbol.