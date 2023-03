Pisco chileno fue considerado dentro de los mejores 50 licores del mundo: Superó al peruano

El prestigioso portal Taste Atlas publicó su ranking de las 50 mejores bebidas alcohólicas del mundo, y posicionó al pisco chileno como el mejor cocktail de Sudamérica.

La bebida nacional se ubicó en el puesto número 12 del listado con una puntuación de 4.2, y superó a su símil peruano que ocupó el lugar número 20 del ranking, el cual fue liderado por el reposado tequila de México.

"El pisco es una bebida que se destila a partir de mostos y jugos de uva fermentados. Se considera una bebida nacional tanto en Perú como en Chile, pero el estilo y el carácter del pisco pueden diferir según el lugar donde se creó", se lee en la reseña, donde se explica que el pisco chileno "se elabora predominantemente con moscatel y se puede destilar más de una vez, aunque también se permite el envejecimiento en roble".

Finalmente, el portal gastronómico destacó que "dependiendo del método de producción y la elección de las uvas, su perfil de color y sabor puede variar significativamente" y que "el pisco se puede disfrutar solo, preferiblemente como digestivo, pero generalmente se usa en cocteles y combinados, como el clásico Pisco Sour, Pisco Punch o Piscola".

El listado también incluyó algunas bebidas clásicas como el gin de Holanda, la cachaza de Brasil, el bourbon de Estados Unidos y el vodka de Rusia.

Find out more about the 50 best-rated spirits: https://t.co/33bdNNDcLv#spirits #alcohol pic.twitter.com/wPDtlkcjbc