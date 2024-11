Diputado Sáez (FA): Regularizar a migrantes permite tomar soluciones para adelante

El diputado Jaime Sáez (FA) conversó con Cooperativa respecto a la Ley de Migración y Extranjería, la que señaló como "bastante completa" y, pese a los reparos que tiene el Frente Amplio respecto a algunos artículos, contaría con los votos para ser aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Fue el 7 de noviembre, cuando el jefe de bancada del FA señaló a Radio UChile que se debería regularizar a los migrantes que ya están en Chile, aunque hayan ingresado de manera irregular, con el fin de "ordenar" los flujos migratorios. Situación que atrajo una ola de críticas, tanto a él como al partido del Presidente Gabriel Boric.

Dado lo anterior, el parlamentario destacó esta mañana que el proyecto "se hace cargo de una materia pendiente por muchos años", pero que su discusión está mediada por presiones tanto ciudadanas como autoridades locales, pero también de la derecha que "ha llevado la conversión a una cuestión meramente punitiva".

"En ese sentido, hemos sido críticos, pero también –lo he dicho en reiteradas ocasiones y lo han dicho otros parlamentarios del FA- este es un proyecto que va en la línea correcta, que es importante para el país y hemos señalado continuamente el apoyo", afirmó.

"Más allá de que es un proyecto largo, grande y extenso, y podamos tener algunas discrepancias en artículos puntuales, en una tramitación que aún es temprana, este es un proyecto que aún le falta un camino importante para convertirse en ley y seguramente será sujeto de observaciones tanto en la propia Cámara como también en el Senado", planteó.

En ese marco, el diputado Sáez defendió su posición respecto a la importancia de regularizar a migrantes, ya que, "permite tomar decisiones de política pública posteriormente".

"Creo que nuestro país y cualquier espacio físico, que es finito, tiene capacidad de cargas determinada. Tenemos una población y un movimiento demográfico relativamente lineal en el tiempo, una tendencia a envejecimiento de la población, que la población interna vaya dejando ciertas zonas del país, y eso va provocando cambios que permiten que el Estado responda, en algunas oportunidades, de buena forma y, en muchos otros casos, con deudas de pendientes de largo plazo", argumentó.

En esa línea, agregó que "en la medida que nos llega un volumen de población de forma repentina muy grande, evidentemente, provoca un problema, y por eso creo que regularizar aquello permite tomar mejores soluciones para adelante".

Asimismo, señaló que lo anterior se debe complementar con un trabajo en las fronteras "más eficiente". "Yo creo que ahí hay un acuerdo transversal en torno a lo que hay que invertir en la frontera, la cantidad de efectivos que hay disponer, pero precisamente es donde más se requiere coordinación regional con países vecinos", indicó.

"Las personas llegan a Chile después de atravesar Sudamérica completa, entonces, creo que a medida que esta coordinación no exista o no haya un trabajo compartido con otros países, el problema va a ser siempre difícil de solucionar", concluyó.

FA de acuerdo con reponer urgencia a proyecto de migración

Por otro lado, el pasado martes, la Comisión Gobierno Interior de la Cámara Baja ofició al Ejecutivo para reponer la urgencia al proyecto de Ley de Migraciones y Extranjería, ya que, esta expiró el 12 de noviembre y no ha sido renovada.

El diputado Sáez aseveró que como parlamentarios del Frente Amplio están de acuerdo a renovarlo. "Nosotros jamás le pedimos al Gobierno que retire urgencia alguna o que no se discuta, no sé de dónde se instaló aquello".

"Me parece que emitir algunas opiniones respecto al proyecto no implica en ningún caso algún reclamo o una exigencia de que esto no avance, muy por el contrario", enfatizó.

En concreto, la iniciativa amplía las causales de expulsión constitutivas de delitos graves, por ejemplo, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, sicariato, entre otros; revocación la residencia de quienes cometan reiteradamente infracciones relacionadas con convivencia; aumenta los requisitos para obtener nacionalidad chilena, y eleva penas a los responsables de tráfico de extranjeros.

A todos estos puntos, el jefe de bancada del FA declaró que "son cuestiones con las cuales estamos de acuerdo y van a estar los votos" para aprobarlo.