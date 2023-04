Diputados remarcan responsabilidad de Venezuela para lograr el retorno de migrantes

Diputados de oficialismo y oposición han remarcado en la responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro en la crisis migratoria que hoy se palpita en la frontera entre Chile y Perú donde cientos de personas están varadas desde hace 15 días.

Frente a ello, los parlamentarios apuntan a la necesidad de implementar un corredor humanitario entre Chile, Perú, Ecuador y Colombia para permitir que los migrantes lleguen a Venezuela.

Sin embargo y pese al consenso, aún no se define la forma en que este corredor podría implementarse. En ese sentido se habla de un salvoconducto que sea validado por los cinco países, aunque desde el Gobierno sólo han confirmado diálogos con Perú y Venezuela.

Ayer el canciller venezolano, Iván Gil, exigió a Chile y Perú respeto por los derechos humanos de las personas varadas en la frontera y garantías para el aterrizaje de aviones en un eventual plan de retorno.

El diputado de RN e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Schalper, manifestó que "a mí me encantaría que Venezuela se haga cargo de eso".

"El corredor humanitario va a tomar un buen rato. Involucra a varios países. O sea, si Venezuela se hace cargo del problema que ellos han generado por la lamentable migración extraordinaria que ha producido la dictadura de Nicolás Maduro, a mí me parece una buena manera", sostuvo.

"Me alegra -añadió- ver que el gobierno venezolano está hablando de su plan Vuelta a la Patria, porque digamos las cosas como son, muchas de las personas que están ahí en la zona fronteriza son personas venezolanas y en eso el gobierno venezolano no puede desentenderse, entonces me alegra ver que ese programa que se ha usado respecto a otras partes, hoy día el gobierno venezolano está con ganas de animarlo".

Frente a la crisis humanitaria, parlamentarios socialistas apuntan directamente a Venezuela a hacerse parte activa de la solución.

El jefe de la bancada PS, el diputado Daniel Manouchehri, manifestó que "estamos frente a una crisis humanitaria. Venezuela tiene la primera responsabilidad de colaborar en el retorno de sus compatriotas".

"Un corredor humanitario es una vía que permite a las personas poder trasladarse a su país. La diplomacia no puede servir solo para tratados comerciales. Es momento que la diplomacia actúe", finalizó.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado PS Tomás de Rementería, sostuvo que "me parece que esto tiene que ser un acuerdo de carácter regional donde tengamos claro que todos los países tienen que participar en el paso de estos ciudadanos que quieren volver a Venezuela y sobre todo Venezuela tiene que tomar el rol activo de ser artífice del retorno de sus ciudadanos".

ACELERARÁN EXPULSIONES

El presidente de la Cámara de Diputados, el liberal Vlado Mirosevic, afirmó que el gobierno ha actuado coordinadamente en esta crisis migratoria y que no han habido problemas de este lado de la frontera.

Mirosevic comentó además a las órdenes judiciales de expulsión que aún no se materializan manifestando que "es una cifra depurada de 12.000 órdenes de expulsión pendientes que vienen del gobierno anterior que, lamentablemente, por problemas burocráticos y también por problemas de la ley, no era posible hacer esas expulsiones".

"En este caso, a través de las leyes que el gobierno ha promovido en el Congreso y que nosotros hemos aprobado, la expulsión va a ser mucho más expedita y por lo tanto esas 12.000 órdenes de detención pendiente debiesen este año disminuir drásticamente", añadió.

Ya hace más de dos semanas, Perú aumentó el contingente policial y exigencias para cruzar la frontera, lo cual ha generado una tensión que va en aumento entre las personas allí varadas que no pueden ingresar o salir del país.

Desde Renovación Nacional le piden al Gobierno que decrete estado de emergencia en Arica y Paninacota, así como Perú lo hizo en Tacna.