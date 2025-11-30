Oposición criticó que Gobierno "le baje el perfil" a situación en frontera con Perú

La oposición acusó al Gobierno de "bajarle el perfil" a la situación migratoria que se presenta en la frontera con Perú, luego de que dicho país declarara estado de emergencia en sus zonas limítrofes para evitar el ingreso de migrantes desde Chile.

El Ejecutivo descartó, a diferencia de Lima, que en la frontera exista un escenario migratorio crítico, lo que generó reacciones de autoridades locales del norte y desde el Congreso.

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), denunció en el programa "Estado Nacional" de TVN que, a su juicio, "no se ha tomado la gravedad desde el nivel central de todo lo que está pasando y podría pasar".

"El día de ayer (sábado) estuvieron autoridades nacionales, donde ellos absolutamente le bajan el perfil y consideran que es una situación normal. No me convocan, nos sentimos no escuchados", fustigó.

En la misma instancia le respondió el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, que viajó el sábado al paso fronterizo de Chacalluta para monitorear la situación- "El gobernador estuvo presenciando el punto de prensa todo el tiempo que nosotros dimos y, a través de nuestro equipo, le ofrecimos una reunión y él no quiso reunirse con nosotros", afirmó.

"En Perú, hay un cambio de criterio. Hay una disposición de poder desplegar al Ejército tal cual como nosotros lo hicimos. Y qué bueno, porque eso va a permitir tener un mejor control de frontera. Aparte de eso, no hay nada distinto. Y nosotros estamos acá en Arica anticipando cualquier escenario que ese despliegue pueda generar", agregó.

Tanto Ramos como su par de Seguridad Pública, Rafael Collado, están desplegados en el norte y esta jornada celebran una reunión con Paco. Para el lunes, en tanto, se espera la cita entre los cancilleres de Chile y Perú.

Senador Moreira: Esperaremos recibir al canciller en la Comisión de RR.EE.

El senador UDI y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, concordó con las acusaciones del GORE de Arica. "Indudablemente (el Gobierno) le está bajando el perfil a esta situación conflictiva", indicó.

"La comisión espera recibir el martes al canciller (Alberto van Klaveren) para que se refiera a esta situación y de los contactos que está llevando adelante el gobierno de Chile con las autoridades peruanas. La idea de establecer un corredor humanitario no se ve fácil", sostuvo.

Sin embargo, el diputado por la Región de Arica Vlado Mirosevic (PL) -y ahora senador electo- fustigó que la derecha se preocupa por la zona "porque estamos a dos semanas de la elección (presidencial)".

"Hay un intento de un sector que está en campaña de preocuparse de Arica ahora. No se han preocupado nunca, pero ahora están preocupados de Arica porque estamos a dos semanas de la elección. No les creo una genuina preocupación", expresó.

"Que esté el Presidente (Boric) ahí o no, no va a cambiar las cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? Que Perú, a través de una gestión diplomática, acepte no a esa gente como para quedarse permanentemente en Perú. Necesitamos un salvoconducto, un corredor humanitario", sostuvo Mirosevic.