"Lo agarré del cuello y las patas y me tiré al piso con él al lado de la cama, (porque) su primera reacción fue gruñir y tirarse encima. (Los ladrones) nos vieron y nos amedrentaron, diciendo que nos quedáramos ahí y que no nos moviéramos, que nos iban a agarrar a balazos. Y yo lo único que gritaba era 'llévense lo que quieran, pero a las mascotas no las toquen'". Aquel fue el testimonio de una víctima de robo en la comuna capitalina de Ñuñoa, donde un grupo de antisociales ingresó a la casa del afectado y desmanteló su portón para llevarse su automóvil, su motocicleta y otras especies de valor.

LEER ARTICULO COMPLETO