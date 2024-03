Académico: Logística del comercio ilegal permite que siempre haya oferta

A raíz del surgimiento de nuevos delitos asociados al contrabando, el director del Área Sociedad del Centro de Medición de la Pontificia Universidad Católica de Chile (MIDE UC), Flavio Cortés, planteó en Cooperativa que la logística del comercio ilegal permite que siempre haya oferta.

El académico abordó una encuesta que realizaron sobre el consumo de tabaco, en la que se pudo evidenciar que el comercio ilegal de ese producto aumentó del 21% en 2019, al 49% en 2023, lo que explica que "hay una invasión muy masiva en los canales de venta, porque además la gente dice que los encuentra siempre".

"El 85% de la gente que fuma (del comercio) ilegal dice que no hay ningún problema en encontrarlo, lo cual supone que no hay solo un canal, sino una logística de distribución que asegura que ese cigarrillo esté en la calle", aseveró el experto.

En ese sentido, Cortés explicó que dicho fenómeno "está asociado -evidentemente- a asociaciones criminales, porque con ese nivel de masividad es imposible pensar que es un fenómeno aislado".

Sobre el comercio ilegal de cigarrillos, que es uno de los productos que más se vende en el mercado informal, el profesor señaló que "el 80% de ese mercado viene de Paraguay", por lo que "uno puede suponer que esa cajetilla entra por el norte del país, por pasos habilitados y no habilitados, entonces, con ese volumen y containers que están pasando en camiones, supone todo un tipo de logística y de arreglo no institucionales".

"Alguien tiene que sobornarse para que eso pase, no todo puede ser tráfico no detectado", enfatizó.

PERJUICIOS PARA EL ESTADO Y LA NORMALIZACIÓN DE LO ILEGAL

El profesor también abordó los perjuicios que se generan para el Estado con este tipo de prácticas e indicó que "la estimación de compra de una cajetilla de 20 cigarrillos en el mercado formal son alrededor de 4 mil pesos promedio, en el mercado informal de 1,400 pesos. Si uno toma la cantidad de cigarrillos que la gente dice consumir y lo multiplica, las pérdidas están cercanas o superiores a 1.000 millones de dólares por año más o menos".

"Es una cantidad fabulosa de plata de que el Estado no está obteniendo para proveer servicios sociales, porque evidentemente el contrabando no paga absolutamente nada, entonces ahí hay un tema muy fuerte, impactante", agregó.

"Pero también hay un tema de cultura que se empieza a asentar una conducta que no es normativa, que es ilegal, como como si fuera la conducta habitual, entonces ahí hay también una pérdida muy importante de apego a la ley y a la norma y también lo que revela una cierta indiferencia a bienes públicos, no estamos solo hablando de cigarrillos. (Un) ejemplo es el Transantiago, que actualmente un 40% no paga", planteó el académico.

"No es solo un tipo de mercado particular el que tiene este efecto, sino que de repente hay cantidad masiva de gente, centenares de miles de personas, que dejan de cumplir una conducta normativa, que tiene un bienestar social. Porque si alguien no paga, el subsidio que el Estado tiene que poner en el Sistema de Transporte resta de lo que el Estado debería tener disponibles para bienes efectivamente sociales", concluyó Cortés.