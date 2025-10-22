Muerte de niño en Recoleta: "Estuve con su familia y es lo más desgarrador que me ha tocado", confesó Boric

El Presidente Gabriel Boric se refirió con profundo pesar a la muerte de Esteban Hermosilla, el niño de 12 años que falleció el lunes en la comuna capitalina de Recoleta luego de que delincuentes que escapaban tras un robo impactaran el furgón escolar que lo transportaba.

Desde la comuna de Limache, en la Región de Valparaíso, el Jefe de Estado fue enfático al corregir la naturaleza del suceso, declarando que no fue un mero siniestro vial, sino la consecuencia directa del actuar delictivo.

"La tasa de homicidios ha descendido desde que llegamos. Ahora, yo no me conformo con eso, porque mientras siga muriendo un niño como Esteban, un niño de 12 años que falleció en un accidente de tránsito, pero que no es un accidente, porque dos delincuentes estaban escapando y chocaron el furgón escolar que provocó la muerte de Esteban", dijo el Mandatario.

Boric relató la visita que realizó a la familia de la víctima en el Servicio Médico Legal (SML), calificando el encuentro como "lo más desgarrador" que le ha tocado enfrentar en su mandato.

"Ayer estuve con su familia y es lo más desgarrador que me ha tocado. Eso no lo podemos tolerar. No lo podemos permitir. Tenemos que tener no solo empatía, sino trabajo firme para que este tipo de cosas no sucedan. Cada muerte nos duele, no son solamente números, no son solamente cifras", enfatizó.

Velatorio en su hogar en Recoleta

El velorio del pequeño Esteban se desarrolla en total tranquilidad en su hogar, en Avenida México, en Recoleta, donde la comunidad escolar y vecinos se han congregado para acompañar a la familia.

Las personas que han llegado al lugar coinciden en un clamor unánime dirigido a las autoridades: "Justicia".

La comunidad escolar del menor también se encuentra conmocionada, manteniendo una jornada de reflexión con profesores y estudiantes para procesar el impacto de la tragedia.

En el plano judicial, los dos imputados por el delito de homicidio en este caso, Claudio Gaete e Iván Gómez, quedaron ayer en prisión preventiva por los 100 días que dure la investigación.

Mientras tanto, la investigación continúa su curso para esclarecer todas las circunstancias, incluyendo el rol del civil que, según el Ministerio Público, perseguía a los delincuentes tras ser testigo de un robo de celular. Aunque en principio se estableció que esta persecución no habría influido directamente en la muerte del menor, la persona, un adulto mayor, quedó en calidad de apercibido.

Se espera que el funeral de Esteban Hermosilla se realice mañana, jueves, a las 11:00 horas en el Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba. La familia y la comunidad planean una caravana de despedida que partirá desde Recoleta, esperando que la comitiva pueda pasar por el colegio donde estudiaba el pequeño, como un último homenaje antes de dirigirse al cementerio.