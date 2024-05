Hijos de Héctor Llaitul enfrentan a la Justicia por ataques en la Macrozona Sur

Este jueves se reportaron novedades con respecto a la situación judicial de Ernesto y Pelantaro Llaitul, hijos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quienes están imputados por causas separadas en las regiones del Biobío y de La Araucanía.

Por un lado, comenzó el segundo juicio en contra de Ernesto en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, después de que el primero fuese anulado por cuestiones de forma en febrero pasado.

Durante el proceso, que se espera que culmine el 28 de junio, tanto él como otros miembros de la CAM serán juzgados por los delitos de homicidio frustrado e incendio en el marco de un atentado, registrado en la localidad rural de Punta Arenas en septiembre de 2021.

En medio de la audiencia de hoy, el abogado defensor Rodrigo Román apuntó que "todo el mundo sabe que (Ernesto) es hijo de Héctor Llaitul, recientemente condenado, lo que también se postula como prueba nueva, mire qué creativa está la Fiscalía. Esto es una chacota (...) el Ministerio Público ya presentó su prueba y es pura chatarra, pero nos quieren indicar la responsabilidad de querer ensuciarla".

Hablando directamente a los magistrados, subrayó que "ustedes no pueden condenar si no adquieren la convicción, más allá de toda duda razonable, de dos cosas: que se haya cometido el delito y que haya participación. Y esa convicción no es antojadiza, se puede arribar a ella -o no- sobre la base de la valoración de los medios de prueba que se produzcan de conformidad a la ley".

Román además ironizó que el primer fallo "era tan malo que la Ilustrísima Corte de Apelaciones (de Concepción) lo anuló".

PELANTARO ARRIESGA MÁS DE 60 AÑOS DE CÁRCEL

En paralelo, la Fiscalía Regional de la Araucanía presentó una acusación formal en contra de Pelantaro, hijo menor del líder de la CAM, por ataques ocurridos en cercanías de Nueva Imperial y en la comuna de Carahue, en noviembre de 2022.

El Ministerio Público estima que estos hechos de violencia rural fueron protagonizados por él y otros cuatro integrantes de la orgánica terrorista, que reivindicó los atentados.

El fiscal a cargo de la causa, Miguel Rojas, detalló que se indagaron "ocho delitos distintos que dicen relación con incendios en lugares habitados, incendio de distintas maquinarias y distintas infracciones a la Ley de Armas, sin dejar de mencionar también la comisión de delitos graves, como robo con retención (de víctimas) y robo con intimidación".

"En relación con cada uno de estos delitos, se están solicitando penas que suman más de 60 años de privación de libertad" en contra de Pelantaro, cerró el persecutor.