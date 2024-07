Boric: "La seguridad es la primera prioridad de nuestro Gobierno"

El Presidente Gabriel Boric reafirmó que la seguridad es la principal prioridad de su Gobierno, y adelantó para primera hora de este jueves una nueva reunión en La Moneda, en medio del clima de preocupación por la ola de homicidios que ha golpeado principalmente a la Región Metropolitana en los últimos días.

Tras su breve visita oficial a Paraguay, de menos de 24 horas, el jefe de Estado se trasladó a Palacio apenas aterrizó para conversar con la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el subsecretario Manuel Monsalve (PS), a fin de abordar el plan para "extremar capacidad de lucha contra la delincuencia" en Santiago que anunciaron hoy ambas autoridades.

[Fotos] Ya en Chile, Presidente Boric se reunió con Tohá y Monsalve para abordar crisis de seguridad #CooperativaContigo https://t.co/eWIyHiW6IW pic.twitter.com/hLEbFZssmK — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2024

Luego de la cita, ni Boric ni sus ministros ofrecieron declaraciones oficiales.

No obstante, el Mandatario enfatizó a través de redes sociales que "la seguridad es la primera prioridad de nuestro Gobierno" y deslizó que la reunión con Tohá y Monsalve tuvo como objetivo "impulsar nuevas medidas en seguridad".

"Por lo mismo, he decidido adelantar una nueva sesión del Gabinete Pro Seguridad para las 07.00 am de mañana (jueves), para seguir trabajando junto a las autoridades de los ministerios del Interior, Hacienda, Justicia y Defensa en más seguridad para Chile", informó en un posteo en la red X (antes Twitter).

"Con unidad y en conjunto a todas las instituciones del Estado, seguiremos trabajando con fuerza en enfrentar al crimen organizado", remarcó.

La seguridad es la primera prioridad de nuestro Gobierno. Tras participar en una importante jornada de trabajo en Paraguay, me reuní con la ministra @Carolina_Toha y el subsecretario @DrManuelMonsalv para impulsar nuevas medidas en seguridad. Por lo mismo, he decidido adelantar… pic.twitter.com/YUwX1liIvB — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 18, 2024

Por su parte, Tohá y Monsalve también adelantaron informalmente a la prensa que en la reunión de este jueves existe posibilidad de que se anuncien nuevas medidas.

Más temprano este miércoles, Boric desestimó de momento recurrir a un estado sitio para la capital, como planteó el senador oficialista José Miguel Insulza (PS). "La experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas -que no están preparadas para esto-, en particular en zonas urbanas, no es positiva. Sin embargo, yo no descarto ninguna herramienta constitucional", razonó el jefe de Estado.