Macaya dice estar del lado de su padre abusador sexual de menores e insiste en que cree en su inocencia

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió este domingo a la condena -en fallo unánime- de seis años de prisión efectiva dictada esta semana contra su padre, Eduardo Macaya, por abuso sexual de menores, y reiteró que, como hijo, está de su lado.

"A mí, como senador, como abogado, me corresponde respetar las decisiones judiciales", no obstante que "éste es un tema súper doloroso", señaló primero en entrevista con 'Mesa Central' de Canal 13, dos días después de conocerse la sentencia.

"Para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como ésta, verse involucrado en este tipo de situaciones (es doloroso). Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre", puntualizó.

Macaya: "Este es un tema super doloroso para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta (...) evidentemente estoy del lado de mi padre"



Respecto a la primera declaración que formuló tras la revelación del caso, hace un año, donde afirmaba que los delitos imputados contra su padre eran "falsos", precisó que esa postura se fundó en su conocimiento personal de la causa y en conversaciones con otros familiares que, según él, compartían la idea de la inocencia.

"Esa declaración inicial tenía mucho que ver con el conocimiento que yo tengo de esta causa, con un conocimiento que es familiar, con un conocimiento de conversar con padres de estos niños que compartían una visión respecto a esta causa, una visión respecto de la inocencia de mi padre", manifestó.

En tanto, el senador, que declaró en el juicio en calidad de testigo, negó haber participado en el equipo legal de su padre. "Dicen que la peor defensa jurídica -como abogado a mí me ha tocado- es la que hace uno mismo respecto a personas con las que tiene afectos comprometidos, y no, no fui parte de esa estrategia".

Igualmente, aseguró que no hubo una división familiar por este tema: "Nadie de mi familia es negacionista, ni hace vista gorda, porque hubo un medio de comunicación que dijo que casi la familia se había divido. Al contrario, hay psicólogos, peritos, hay muchas personas que comparten la misma opinión que yo tengo".

REITERA TESIS DE QUE EL CASO PARTIÓ CON UN "VIDEO EDITADO"

Sin embargo, "aquí hago la distinción: si hay una sentencia judicial, lo que le corresponde a cualquier chileno, más a un senador de la República, es respetarla, y con mayor razón si es que eventualmente se convierte en una sentencia definitiva. Y eso todavía no ocurre y hasta que no ocurra, también hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia", apuntó Macaya.

Asimismo, el parlamentario opinó que su padre no fue beneficiado con "ningún privilegio" cuando al inicio del caso se le permitió rebajar laprisión preventiva a arresto domiciliario, previo pago de una fianza de 150 millones de pesos.

Las partes pueden recurrir de nulidad en un plazo de 10 días. En el intertanto, el tribunal decretó el viernes -por solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins- que vuelva a prisión preventiva por peligro de fuga, sin la fijación de una caución.

También reiteró sus críticas a la investigación.

"Trato de empatizar también con personas que establecen como ciertos hechos que no conocen. Acá parte por una situación familiar, una persona que es grabado en un entorno familiar y a partir de eso se generan grabados sin su consentimiento, con pruebas y con un video que es bastante editado. Yo creo que es importante tener toda la cautela de separar lo que es la situación de una persona que tiene el derecho de defenderse", planteó.

NO RENUNCIARÁ A PRESIDENCIA DE LA UDI

Por otro lado, Macaya fue claro en afirmar que no pensó en renunciar a la presidencia de la UDI tras conocerse el caso, y que tampoco lo hará ahora.

"Yo tengo una responsabilidad con 50 mil electores de la Región de O'Higgins que me eligieron senador, tengo una responsabilidad con un partido que me dio la responsabilidad de sacar adelante una etapa que no es menor, tenemos una responsabilidad, estamos a una semana del cierre de la inscripción municipal", subrayó.

Además, "creo que sería no solamente una irresponsabilidad, sino que también sería una contradicción vital a mi manera de ser, a como yo he actuado en mi vida respecto de asumir las cosas donde sí tengo responsabilidad", concluyó.