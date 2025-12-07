Gobierno dará urgencia a ley que exige test de drogas semestral a micreros y choferes privados

El Gobierno pondrá urgencia a la "Ley Alberto", un proyecto legislativo que duerme en el Congreso hace más de un año y que exige a las empresas de transporte públicas y privadas a someter a un test de drogas a sus choferes cada seis meses.

La información fue confirmada por la diputada PPD Carolina Marzán, impulsora de la iniciativa, que tomó contacto con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, tras la muerte de una joven universitaria en Valparaíso que fue arrollada por un micrero que había consumido cocaína y marihuana.

"Este trágico y doloroso caso nuevamente pone sobre la mesa la necesidad de elevar los estándares en materia de seguridad y transporte en nuestra región", dijo la parlamentaria.

El proyecto establece que las empresas deberán realizar, cada seis meses, un test obligatorio de detección de drogas a sus conductores, con costo a cargo de la empresa.

Además, se exigirá mantener un registro de estos controles, el cual deberá ser informado a la autoridad competente.

El incumplimiento de esta norma será sancionado con multas y, en caso de reincidencia, con la revocación de la autorización para operar el servicio de transporte de pasajeros.

"Fue precisamente después de la muerte de Mauro Alberto Gómez -niño de 14 años que perdió la vida tras ser atropellado por un conductor de locomoción colectiva que dio positivo en examen de cocaína- que presentamos este proyecto en mayo de 2024 para exigir el test de drogas", recordó Marzán.

"Hoy, ha sido el ministro de Transportes quien me ha confirmado la urgencia a esta iniciativa, que esperamos se tramite a la brevedad. Hay que hacer lo imposible para elevar estándares y evitar que esto siga ocurriendo, generando tanto dolor en las familias y la comunidad", sostuvo la diputada PPD.