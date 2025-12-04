PDI detuvo a sujeto que abastecía de droga a bandas criminales de Traiguén

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Traiguén detuvieron a un hombre por su presunta participación en el delito de microtráfico de drogas.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación coordinada entre la PDI y la Fiscalía Local de Traiguén, originada a partir de una denuncia que alertaba que el imputado se abastecía de sustancias ilícitas en otras regiones del país para distribuirlas entre bandas criminales de la comuna.

Los detectives lograron ubicar al sujeto en el terminal de buses de la comuna de Victoria. Allí fue detenido cuando se disponía a abordar un bus con destino a Traiguén, portando una remesa de droga al interior de un bolso de mano, la cual fue incautada de inmediato.

Posteriormente, personal de la Bicrim Traiguén gestionó una orden de entrada y registro para el domicilio del imputado, donde se encontraron 1.797,96 gramos de clorhidrato de cocaína y 1.408,76 gramos de cannabis sativa.

En el inmueble también fueron decomisados equipos celulares y elementos utilizados para el pesaje y dosificación de las sustancias ilícitas.

En total, el procedimiento permitió sacar de circulación alrededor de 5.000 dosis de droga, avaluadas en 50 millones de pesos, según calculó la PDI.

El detenido, quien mantiene antecedentes policiales por robo, infracción a la Ley 20.000 y hurto, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Traiguén para su respectiva audiencia de control de detención.