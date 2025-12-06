Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI incautó "la mayor cantidad de cannabis" del año en Puerto Montt tras desbaratar banda

Publicado:
| Periodista Radio: Soledad Lorca
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El grupo traía grandes cantidades de sustancias ilícitas desde la Región Metropolitana -usando el método de "punta de lanza"- para distribuirlas en la capital de Los Lagos.

PDI incautó
 @PDI_LosLagos (X)

En la operación "Centinela Austral", cinco sujetos fueron detenidos -cuatro chilenos y un venezolano con situación irregular- en la Ruta 5 Sur, a la altura del peaje Casma.

La PDI desbarató una banda narco en Puerto Montt (Región de Los Lagos) que recibía grandes cantidades de droga desde la Región Metropolitana; procedimiento que también se saldó con "la mayor incautación del año" de cannabis en la capital regional, según la institución.

Mediante la operación "Centinela Austral", cinco sujetos fueron detenidos -cuatro chilenos y un extranjero con situación irregular- en la Ruta 5 Sur, a la altura del peaje Casma.

Los individuos trasladaban la droga desde la capital con el método "punta de lanza" -que permite alertar sobre controles policiales en una ruta determinada, además de otras eventualidades- y, posteriormente, la acopiaba y distribuía en Puerto Montt. 

"Se incautaron cerca de 60 paquetes, cuyo peso se determina en cerca de 62 kilos de cannabis sativa. (El extranjero) es un ciudadano venezolano que trasladaba la droga bajo esa modalidad y donde la estructura criminal chilena local le daba la cobertura para que llegara esta droga a la región" austral, dijo el jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Puerto Montt, Pedro Torres.

El avalúo de la droga bordea los 630 millones de pesos. Asimismo, se decomisaron también dos vehículos y 670 mil pesos en efectivo.

