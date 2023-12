En riesgo vital: Hombre recibió cinco disparos en la Autopista Central

Una balacera se registró esta madrugada en plena Autopista Central, cuando un hombre fue perseguido por otro vehículo en contra del tránsito que le disparó en cinco ocasiones, dejándolo en riesgo vital.

Según consignó Emol, la víctima era perseguida por otro auto con cuatro sujetos al interior que le dispararon. "Hay grabaciones por parte de la autopista, que se ve que dos personas, que venían en el vehículo que venía persiguiendo la víctima, se bajan y le disparan a quemarropa", precisó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Luis Díaz.

"Venían dos vehículos contra el sentido del tránsito, que habrían ingresado a la autopista por el sector de Vivaceta. Y en este segundo vehículo, que mantiene encargo por robo, según sabemos, vendrían alrededor de cuatro sujetos disparándole al vehículo que conducía la víctima", informó el persecutor.

Por su parte, el teniente Felipe Torres Molina, oficial de la Prefectura Central, indicó que "no se sabe dónde inició la persecución, pero finalizó acá en la Ruta 5 en el kilómetro 0,1, donde se efectuaron los disparos y posteriormente (los sujetos) se dieron a la fuga".

La víctima de nacionalidad venezolana fue trasladada a la Posta Central, donde se encuentra en riesgo vital luego de ser impactado en la zona torácica y las piernas. Además de los cinco disparos, se encontraron otros 15 en el vehículo.

El teniente Torres detalló que el hombre se encuentra en situación migratoria irregular y "no mantiene antecedentes porque no se puede registrar debido a su situación migratoria". Asimismo, señaló que el auto que manejaba "pertenece a otra persona, también extranjera, pero que sí mantiene RUT chileno y es regular en el país. No mantiene antecedentes".

El Ministerio Público instruyó al OS9 y Labocar de Carabineros para realizar las diligencias investigativa.