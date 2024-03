"Es un monstruo": Joven denuncia acoso y filtración de fotos íntimas por parte de su ex

Loreto Cid es una joven que hizo una grave denuncia contra su expareja, Ignacio. Pese a haber ido a comisarías de distintas comunas, acudir a la PDI e incluso obtener una orden de alejamiento, el sujeto lleva dos años acosándola, amenazándola y extorsionándola.

De acuerdo con su testimonio en el programa "Contigo en la Mañana", su relación con Ignacio comenzó normal. Sin embargo, al poco tiempo, el hombre cometió agresiones sicológicas y verbales contra ella, las que derivaron en agresiones físicas: "comenzaron con empujones, jalones de cabello, apretones", relató.

"Él nunca aceptó el término de esta relación, hasta el día de hoy (...) Me ha hecho la vida imposible. He perdido dos trabajos por culpa de él", contó la mujer.

La amenaza con fotos íntimas

Loreto contó que en las redes sociales se hizo una funa masiva contra Ignacio, con testimonios de otras víctimas de su actuar.

"Él quiere que me dé vergüenza. Es un monstruo", señaló.

La mujer explicó que Ignacio se crea perfiles falsos en Instagram "con fotos íntimas mías con las que ofrece servicios sexuales".

"Él es psicópata, me sigue a donde quiera que yo vaya. Mantengo una orden de alejamiento con él. Dice que si no es con él, no es con nadie. Son muchas las amenazas que hace", agregó.

La joven confesó que, pese a la orden de alejamiento, se ha acercado a su agresor en ciertas oportunidades en que temió por su vida: "Él me amenazaba con que se iba a matar y no era opción para mí dejar que él se quitara la vida. Era tan grande el grado de manipulación que él ejercía sobre mí, que hacía videollamadas colgándose y con pastillas".

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

Fono Familia de Carabineros: 149

Policía de Investigaciones: 134

Fono Denuncia Segura: 600 400 0101

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000