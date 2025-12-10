Síguenos:
CMF denuncia por presunto delito de usura a seis nuevas apps que ofrecen créditos

Publicado:
Llévatelo:
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó a los usuarios sobre el riesgo que corren al usar seis nuevas apps. para celulares no reguladas y que ofrecen créditos usureros; sumando además una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables de dichas aplicaciones.

Según la CMF, se trata de "APP PRESTAMOS RAPIDOS - ALTA CUANTÍA", "APP RAPILUKA-PRESTAMOS RAPIDOS", "APP GANAFACIL-PRESTAMOS RAPIDOS", "APP INTI PRESTAMO", "APP BANACREDI - PRESTAMO RAPIDO" y "APP SACO FACIL".

