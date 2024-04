Hombre confesó femicidio luego que su coartada fuera "100% desvirtuada"

Un hombre de 24 años fue detenido y confesó haber asesinado a su pareja, de 23, la noche del martes, en la comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

Según explicó el subprefecto Cristián Sayago, jefe de la Brigada de Homicidios Iquique de la PDI, el victimario y la víctima son chilenos, y el cuerpo de esta última apareció abandonado en un camino de la localidad de La Huayca.

Del trabajo en el sitio del suceso, se levantaron elementos y muestras biológicas las que serán periciadas por el Laboratorio de Criminalística Cobertura Zona Norte Iquique.#Tarapacá pic.twitter.com/rJZlN4mazL — PDI_Tarapacá (@PDI_Tarapaca) April 24, 2024

Junto al cadáver se encontró "un vehículo que mantenía manchas pardorrojizas, que el Laboratorio de Criminalística de la PDI estableció que correspondían a sangre humana".

El dueño del auto fue interrogado y "mantenía una coartada" con la que buscaba sostener su inocencia, pero ésta fue "100 por ciento desvirtuada por los investigadores, quienes lograron establecer que lo que señalaba no correspondía a la realidad, lo cual hizo que esta persona confesara la autoría de este femicidio", explicó Sayago.

¡ÚLTIMO MINUTO!🔴 Diligencias de la BH y LACRIM de la PDI echarían por tierra la hipótesis del atropello: víctima habría sido asesinada a puñaladas y su cuerpo habría sido llevado hasta el lugar donde fue encontrado @Cooperativa #Iquique #Tarapacá #PozoAlmonte #Femicidio pic.twitter.com/90vXPZLjxL — Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) April 24, 2024

IMPUTADO QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA

El sujeto fue formalizado en el Juzgado de Pozo Almonte en horas de la tarde, tribunal que decidió enviarlo a prisión preventiva por el delito de femicidio consumado.

La fiscal Silvana Sierra leyó la declaración que el imputado entregó a la PDI durante la audiencia, quien aseguró que la víctima le pidió matarla y él accedió, hiriéndola en repetidas ocasiones con un arma blanca.

"Como en el kilómetro 20, ella sacó un cuchillo de mango plástico negro, como de 25 centímetros, me lo pasó y me dijo: 'Mátame y te llevas todas mis cosas'. Yo quedé en shock y me entró 'el bicho'; me puse a pensar altiro en lo que podría vender, la plata que podría obtener con el auto. Me preguntó de nuevo si la iba a matar, y ahí mismo, mientras iba manejando, con el cuchillo en mi mano derecha, le pegué una puñalada", reveló el sujeto.

El tribunal estableció un plazo de investigación de 120 días para este caso.