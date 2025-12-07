Hallan cuerpo de gendarme que fue arrastrado por el oleaje en playa de Tocopilla

Equipos de rescate hallaron este domingo el cuerpo de un joven funcionario de Gendarmería que desapareció ayer tras ser arrastrado por el oleaje en la denominada Playa Los Surfistas, en la comuna de Tocopilla (Región de Antofagasta).

La Armada, Bomberos y equipos especializados iniciaron las labores de búsqueda durante la tarde del sábado, pero debieron ser suspendidas por falta de luz al caer la noche.

Fueron reanudadas la mañana de este domingo por medio de un gran despliege, lo que permitió concretar el hallazgo: "Estuvimos -desde las 07:00 de la mañana- con apoyo de Bomberos de Tocopilla y de Mejillones, la Unidad Tocopilla de Emergencia, con Gendarmería, los buzos mariscadores y voluntarios de la caleta de pescadores de Tocopilla", detalló el capitán de corbeta Cristian Peters.

"(El operativo) concluyó con la recuperación del cuerpo, lo encontramos a las 10:46 horas para posteriormente trasladarlo al muelle fiscal, en espera de su levantamiento y el retiro posterior del Servicio Médico Legal", agregó el capitán de puerto de Tocopilla.

Según información de testigos, el joven se encontraba en su día libre y bajó a la playa tras jugar un partido de fútbol, momento en que se le perdió el rastro en el sector de roqueríos.

Gendarmería activó "protocolos internos"

Gendarmería emitió un comunicado de prensa en el que informó que se activaron "todos los protocolos internos" para contener -en primera instancia- a la familia, a los compañeros de la víctima y remitir todos los antecedentes al Ministerio Público.

La Fiscalía Regional de Antofagasta intruyó al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para la investigación del caso.