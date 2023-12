Balaceras en dos ferias navideñas capitalinas dejan un muerto y varios heridos

Dos balaceras en ferias navideñas dejaron a una persona fallecida y a otras seis heridas en el sector sur de la capital durante la noche del viernes.

Alrededor de la medianoche, en la comuna de La Pintana, llegó una camioneta hasta una feria navideña ubicada en la población Santo Tomás y, desde su interior, se efectuaron largas ráfagas de disparos que dejaron a cuatro heridos y un fallecido.

La víctima fatal corresponde a un joven de 20 años, mientras que entre los lesionados se encuentran tres menores de 7, 15 y 17 y un adulto de 24.

"Llegó un vehículo en el cual venía un grupo no determinado de sujetos que, sin mediar provocación alguna, efectuaron una cantidad indeterminada de disparos, lesionando a tres personas adultas y a dos niños, quienes se encuentran en el Hospital Padre Hurtado", informó el fiscal Cristián Toledo, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

"Uno de los adultos falleció y los otros se encuentran en espera de ser atendidos, algunos en estado de gravedad, esperando su evolución", agregó el persecutor.

De momento, el ataque no registra detenidos.

En dicha feria navideña ya se han registrado dos balaceras en las últimas semanas. La primera ocurrió el 12 de diciembre, cuando un conductor de aplicación fue asaltado y baleado, mientras que el otro se registró el 15 de este mes, cuando hubo un tiroteo que dejó a un hombre y una mujer baleados.

@ECOH_FiscaliaRM llegó hasta el Hospital Padre Hurtado en San Ramón debido a la llegada de cinco víctimas en feria navideña en La Pintana. pic.twitter.com/CcUWwaX4hE — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) December 23, 2023

"HOY NO TIENEN RESPETO POR NADA LOS DELINCUENTES"

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sostuvo a Cooperativa que "estamos súper consternados porque hemos hecho esfuerzos tremendos por trabajar la prevención del delito. Nos enteramos de esta situación, donde muere un joven de 20 años en las cercanías de la feria navideña de Santo Tomás, no precisamente en la feria, pero muy cercano. Eso no es menos grave, porque (ocurrió) a metros de donde se estaban recogiendo todos los puestos", agregó.

"Nosotros no le podemos decir a la gente que no emprenda, que no se instale, porque tienen una necesidad económica de salir adelante, sobre todo en estas fechas. Sin embargo, esa situación terminó con un joven muerto y hay un joven de 17 años que está luchando contra su vida, hay un menor de 7, y hay una niña de 15 (baleados). (Esto) nos da a entender que hay mucho armamento, muchas municiones, se dispararon muchas veces, y creo que hoy no tienen respeto por nada los delincuentes", complementó.

"Esto no puede seguir sucediendo, debemos atacar estas bandas de delincuentes -que hacen mucho daño- con más inteligencia policial, con tecnología, con más dotación y para esto se necesita recursos", enfatizó.

Finalmente, la jefa del municipio expresó que "estoy preocupada porque queremos pasar un fin de año tranquilo, pero ya tendremos funerales de alto riesgo y creo que acá no hay descanso, merecemos derecho a vivir en paz y yo le pediría a la ministra del Interior, a la delgada presidencial, por estos días, mayor dotación. Creo que La Pintana lo merece porque merecemos el derecho de vivir en paz".

BALACERA EN PUENTE ALTO

Casi de manera simultánea, en la comuna de Puente Alto se registró una situación similar cuando un grupo de sujetos llegó también hasta una feria navideña para acribillar a tiros a dos personas que atendían un puesto en el lugar.

El intento de homicidio no logró su cometido ya que ambas víctimas sobrevivieron al ataque y se encuentran fuera de riesgo vital.

Tras el hecho, las autoridades lograron individualizar a dos sujetos en el lugar, y uno de ellos fue detenido portando un arma de fuego.