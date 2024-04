Isidro Solís: "Una parte del crimen organizado ha empezado la lucha armada por las esquinas"

El abogado y exministro de Justicia Isidro Solís advirtió este martes la aparición de "un nuevo fenómeno criminal" en Chile, luego de dos ataques armados a trabajadoras sexuales en el centro de Santiago perpetrados en las últimas semanas.

Otrora dirigente de la Concertación (1990-2010), el vicepresidente de Amarillos señaló en El Primer Café de Cooperativa que "en las últimas dos semanas, hubo dos incidentes al parecer separados, pero lo curioso son sus características: dos sujetos en un caso, tres en otro, sin provocación previa, pero con resguardos, se bajan de unos automóviles y balean en un barrio de la comuna de Santiago a cuatro trabajadoras sexuales".

"No tienen ninguna relación con ellas, no hay una discusión de cliente; hay cinco personas que se bajan de dos automóviles y balean a cuatro trabajadoras sexuales. ¿Qué es lo que uno tiene que leer de eso? Lo que uno tiene que leer de eso es que acaba de aparecer, ahora, a la la luz de las noticias, un nuevo fenómeno; quiere decir que, ahora sí, una parte del crimen organizado ha empezado la lucha armada por las esquinas, cosa que se ve en otros países y en otras ciudades, y lo único que uno puede esperar es que eso se vuelva un efecto muy cruento", alertó el exministro.

"Lo que uno tiene que decirles a las autoridades es ojo, señores, se acaba de desatar un nuevo fenómeno criminal (...) Si lo sabe, fantástico, y si hace algo, mucho mejor, pero los que estamos en el debate público tenemos la obligación de estar permanentemente relevando cuáles son los problemas y las necesidades de la gente", agregó.

BAJA DE HOMICIDIOS

En Cooperativa, Solís comentó también el informe de homicidios consumados correspondientes a 2023, publicado ayer por las autoridades; documento que, entre otras cosas, destacó la baja de 6% en la tasa de estos crímenes respecto a 2022.

"Esto es como el número del crecimiento económico del año pasado, el 0,2%. Uno lo que tiene que decir es que, bueno, ya, no fue una disminución, pero es un número modesto. En esto también debería que es un número modesto y no hay que engolosinarse. Lo que uno tiene que plantear de manera seria si quiere mantener las políticas en el tiempo es que en Chile enfrentamos una transformación en la delincuencia que va hacia una delincuencia mucho más estructurada, no el delincuente solitario, de ocasión; es crimen organizado de una violencia extraordinaria", sostuvo el dirigente de Amarillos.

En esa línea, pidió: "No miremos las cifras de este año con las del año pasado; mirémosla con las de hace 10 o 15 años. No tratemos de disminuir la gravedad de la situación, porque, si lo hacemos, nos vamos a equivocar en el diagnóstico, y, si nos equivocamos en el diagnóstico, nos vamos a equivocar en la solución".

"Tratar de disminuir la importancia del problema es un camino hacia el error; esta cosa de que 'las cifras ya son mejores' y todo esto. Lo que uno tiene que decir es que todavía tenemos un problema de delincuencia; todavía tenemos un problema de seguridad", enfatizó.

Desde Chile Vamos, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, aseveró en El Primer Café que, "aunque sea una cifra pequeña, uno se tiene que alegrar si va disminuyendo la delincuencia", pues "no hacerlo es realmente no sintonizar con las necesidades de las personas". Sin embargo, apuntó que "si aumentan los crímenes entre bandas, eso es muy violento y ocurren en los sectores más habitados y urbanos, y eso genera una sensación de inseguridad en las personas tremenda".

En ese sentido, la exministra de Transportes y exconstituyente afirmó que "la interpretación tiene que ser más amplia que la sola estadística: cómo generamos un ambiente seguro para las personas. Si estamos viendo más crímenes entre bandas, eso no ocurre".