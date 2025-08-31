Lampa: Indagan hallazgo de dos cadáveres en el sector Batuco

Dos cuerpos sin vida fueran hallados este sábado en el Santuario de la Naturaleza Laguna de Batuco, ubicado en la capitalina comuna de Lampa.

El macabro suceso fue reportado inicialmente por los cuidadores del humedal, quienes alertaron de inmediato a Carabineros sobre la presencia de los cadáveres.

Respecto a las víctimas, el fiscal Jonathan Muhlenbrock, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que "uno presentaba varios disparos en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el sector de la cabeza, y el otro se encontraba tapado con una sábana de color azul y amarrado con huincha transparente".

Asimismo, dio cuenta que "se están haciendo todos los peritajes para poder establecer líneas investigativas".

La investigación de este grave incidente ha quedado a cargo del equipo ECOH de la Fiscalía, en colaboración con la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las autoridades no descartan la intervención de terceros en la muerte de estas dos personas.