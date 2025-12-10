Prisión preventiva para bombero acusado de provocar incendio forestal en La Cruz

Un voluntario del Cuerpo de Bomberos de la comuna de La Cruz, en la Región de Valparaíso, quedó en prisión preventiva este miércoles, luego de ser formalizado por su presunta responsabilidad en la causa de un incendio forestal registrado este fin de semana en el sector El Naranjal de Pocochay.

La Fiscalía pudo establecer el vínculo del imputado con el siniestro gracias a un video de seguridad clave que lo mostró en el momento de provocar el fuego.

Según la evidencia recogida, el sujeto manejaba un vehículo de su propiedad cuando lanzó un papel encendido que rápidamente generó un foco de incendio, que afectó una superficie de cerca de cuatro hectáreas de arbolado y pastizal.

Aunque la defensa no discutió la autoría del hecho, sí alegó una colaboración por parte del voluntario al presentarse ante sus superiores. Sin embargo, el juez Roberto Lizana desestimó la existencia de colaboración al estimar que la declaración del bombero solo surgió a partir de la exhibición del video, y no de una voluntad espontánea.

La clave de la audiencia se centró en la discusión sobre la intencionalidad o el dolo.

Mientras que el Ministerio Público imputó el delito bajo la figura de dolo, la defensa argumentó que se trató de culpa o negligencia en el actuar del maquinista.

El juez Lizana señaló que el tribunal "considerará la condición especial del imputado, quien era maquinista de Bomberos desde el año 2014", es decir, con más de 10 años de servicio voluntario.

También planteó la posibilidad de que se configure el "dolo eventual", ya que el bombero "estaba en condición de poder representarse, a juicio del tribunal, el daño que podía provocar" al lanzar un papel con fuego en "plena luz del día". "Sin embargo, asumió el riesgo y lo lanzó igualmente", agregó.

Alcaldesa propone tests psicológicos a voluntarios

Tras conocerse los hechos, la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, hizo un llamado a no enjuiciar a la institución de Bomberos en su conjunto, y enfocarse en la prevención a futuro.

"Creemos que es importante también que podamos iniciar un trabajo con el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota para apoyar en la aplicación de instrumentos de exámenes psicológicos que permitan también identificar patrones de conducta que podrían asociarse a situaciones que después tenemos que lamentar", sostuvo la autoridad.

El bombero formalizado por el delito de incendio quedó en prisión preventiva en el Centro de Detención de Quillota.

El tribunal otorgó un plazo de investigación de 60 días para recabar todos los antecedentes necesarios antes de la siguiente etapa del proceso.