Tópicos: País | Policial

Micro fue quemada en Quinta Normal: Intimidaron a chofer con armas de fuego

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
En portada

Un grupo de al menos 15 sujetos quemó un bus del sistema RED la noche de este sábado en la capitalina comuna de Quinta Normal.

Según el relato del conductor a Carabineros, el hecho ocurrió en calle Hostos, cuando el grupo de antisociales lo obligó a bajar de la máquina -amenazándolo con armas de fuego- y posteriormente lanzó una botella con un elemento incendiario a su interior.

Debido a este actuar, que no dejó lesionados y, por el momento, tampoco detenidos, la micro quedó destruida.

