Peatón fue baleado en la cabeza tras discusión con repartidor en Recoleta

Un grave hecho de violencia se registró durante la madrugada de este jueves en la comuna capitalina de Recoleta, en la intersección de Bombero Núñez con Dominica, donde un hombre fue baleado en plena vía pública.

La víctima, de nacionalidad haitiana, fue impactada por un disparo en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital San José, en la comuna de Independencia, donde actualmente se encuentra en riesgo vital.

Según la información preliminar entregada por Carabineros, el agresor efectuó cinco tiros antes de darse a la fuga.

El agresor fue descrito como un trabajador de delivery que se movilizaba en un scooter eléctrico y portaba una de las mochilas características de los repartidores de aplicaciones.

"Una persona de nacionalidad haitiana, mientras transitaba por calle Bombero Núñez hacia el norte, fue abordada por una persona que andaba en un scooter con una mochila de Rappi, quien le efectúa cinco disparos y posteriormente se da la fuga por calle Dominica al norte. La persona, la víctima, se encontraba sola, iba caminando. Por lo que pudimos verificar mediante cámara de videovigilancia, habían tenido alguna discusión previa", dijo el capitán Héctor Casanova, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por testigos que se encontraban en el sector y trasladada al centro asistencial. Actualmente, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando para esclarecer la dinámica del hecho.