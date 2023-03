Conductor sufrió puñetazos y patadas en violento "portonazo" en Maipú

Carabineros investiga un violento "portonazo" ocurrido durante la noche del jueves en Maipú.

Según la información policial, la víctima llegaba de su trabajo y estaba estacionando su automóvil al frente de su domicilio cuando fue abordado por un grupo de al menos cuatro delincuentes que lo golpearon en reiteradas ocasiones.

El afectado lanzó las llaves al jardín de su casa, pero uno de los ladrones saltó la reja, las tomó y luego volvió a la calle para llevarse el auto.

"Me empiezan a pegar con la cacha de las pistolas y con puños y patadas. Fueron muy violentos, pero sin decirme nada: no me encañonaron, pero sí me golpearon mucho. Cuando veo que el auto se va, abro la puerta y trato de enfrentarme a uno de ellos, al que iba manejando, pero llegaron más patadas", relató el afectado, que terminó con lesiones leves.