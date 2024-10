Adulta mayor víctima de turbazo "apapachó" a delincuente para calmarlo

Una adulta mayor de 70 años, que vive sola en la comuna capitalina de Independencia, fue víctima de un "turbazo" a plena hora del día.

El hecho se registró en una vivienda de la calle Longitudinal 3, en la que irrumpieron de manera violenta al menos cinco sujetos exigiendo a la víctima dinero y joyas, mientras la amenazaban con armas cortopunzantes.

La mujer relató : "Yo me acordé que había leído que había que apapachar a estos cabros, porque les falta amor. Yo dije 'me están cogoteando, yo te voy a apapachar', no importa, pero lo voy a hacer... Tan flaquito, con un destornillador en la mano, me decía 'dame la plata, dame las joyas'. ¿Qué plata te voy a dar, cabrito? Me pago a final de mes y te voy a dar 320 lucas mensuales. Y vengo y lo abrazo bien apretado, era tan flaquito que el cabro me cabía como una guagua".

"Le digo 'mira, te voy a decir una cosa: si me vas a hacer daño, te digo altiro mátame de un viaje'", contó la víctima del atraco.

Aun así, la mujer de igual forma fue golpeada, como también un vecino que intentó socorrerla.

"La víctima resulta lesionada producto de este forcejeo que hubo con los sujetos y, además, un vecino que la auxilió al momento que se encontrara efectuándose este delito también resulta lesionado producto de este auxilio que le presta a la víctima, y estos sujetos lo golpeaban a fin de lograr su huida", indicó el subcomisario Tomás Riffo de la Brigada de Robos Centro Norte de la PDI.

La banda delictiva logró darse a la fuga, llevándose algunos objetos de valor, como el teléfono celular de la adulta mayor y un televisor.