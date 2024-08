Con disparos, delincuentes asaltaron camión con insumos médicos en Maipú

Un camión que llevaba una millonaria carga de insumos médicos, y cuyo chofer iba con su hijo de 9 años, fue asaltado a punta de disparos la madrugada de este viernes en la comuna de Maipú.

Según los primeros antecedentes, el vehículo transitaba desde San Antonio con destino Pudahuel, pero fue interceptado por un grupo de entre ocho y diez delincuentes en la Ruta 78, a la altura de Maipú.

Los asaltantes dispararon contra la cabina y también golpearon a las víctimas. El conductor fue abandonado luego en Quilicura y previamente había sido separado de su hijo, quien tuvo que ser resguardado por un tercer acompañante.

Este último relató a Cooperativa que "alrededor de ocho personas, chilenas, nos encañonaron y tiraron balazos al camión".

Ante ello, "de lo único que me preocupé fue del niño; les pedí, por favor, que me dejaran bajar, y parece que les llegó mi súplica porque me dejaron bajar y correr con el niño en brazos. Desde ahí no supe nada, hasta que una hora después me enteré de que el camión estaba en el Tiltil y de que a Cristian (el chofer) lo habían botado en Miraflores", continuó.

Los ladrones usaron inhibidores de señal para concretar el robo. Posteriormente, cuando el GPS volvió a aparecer en las redes, el camión fue hallado en Tiltil, sin su carga, que estaba avaluada en 45 mil dólares, equivalentes a 42 millones de pesos.

Tras las primeras diligencias, las víctimas ya se retiraron de una comisaría de Carabineros.